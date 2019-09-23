Sivas'taki pide fırınlarında sabah erken saatlerde hazırlanan, sade, peynirli ve patatesli olarak satışa sunulan Sivas katmeri, kahvaltılarda sofraları süslüyor.

Hemen hemen her fırında satışa sunulan Sivas katmeri, lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Su, un, yağ, yaş maya, yumurta sarısı ve tuzdan oluşan karışımdan hazırlanan Sivas katmeri, özellikle yoğurma ve pişirme tekniğindeki ayırt edici özelliğiyle dikkat çekiyor.

"Gastronomi alanında Türkiye'nin en önemli illeri arasında"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, yöreye özgü Sivas katmerinin coğrafi işaret belgesi alarak tescillenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sivas katmerinin Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildiğini belirten Eken, "Sivas, zengin mutfağıyla gastronomi alanında da Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer alıyor. Ancak tanıtım konusunda yetersiz kalınması şehrimize ait ürünlerin tanıtımını da olumsuz etkiliyor" dedi.

Sivas çorbası, peskütan çorbası, pezik turşusu

Eken, Sivas'ın bal üretiminde Türkiye'de 2. sırada yer aldığını, kaliteli kayısı üretildiğini ve Koyulhisar domatesinin doğallığıyla bilindiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kültürümüzün bir parçası yöresel yemeklerimizin tanıtımı için önemli çalışmalar yapıyoruz. Sivas'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak ürünlerimiz için tescil belgesi alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Sivas köftesinin tescili de odamız tarafından alınmıştı. Şimdi ise Sivas katmerimiz coğrafi tescil aldı."

Coğrafi işaret başvurusu yaptıkları peskütan çorbası ve pezik turşusunun da değerlendirme aşamasında olduğunu anlatan Eken, Madımak ve Suşehri kuru fasülyesinin de başvuru çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: AA