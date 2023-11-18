İlkokulda resimle başladığı sanat serüvenini heykel alanında yüksek lisansla sürdürüyor

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ilkokuldayken resim alanındaki çalışmalarıyla öğretmenlerinin dikkatini çeken Erdağ, daha sonra Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin resim ve ahşap yakma kurslarına katılarak yeteneklerini geliştirdi.

Resme olan ilgisi zamanla heykeltıraşlığa kayınca Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü'nü okuyan Erdağ, 2 yıllık aranın ardından sanat tutkusundan vazgeçmeyerek aynı üniversitede heykel alanında yüksek lisansa başladı.

Eğitim gördüğü süreçte imza attığı 50 eserle ulusal ve uluslararası 16 karma sergiye katılan, "Sınır-2" adlı eseriyle de Kültür ve Turizm Bakanlığınca başarı ödülüne layık görülen Erdağ, ahşap, mermer ve metal malzemelerle eserler ortaya koymanın yanı sıra sanat atölyelerinde ahşap yakma, resim, ebru ve karikatür dersleri de veriyor.

"Hislerimi bir araya getirip bu sanatla aktarıyorum"

Emine Erdağ, AA muhabirine, sanatla çok küçük yaşlarda tanıştığını, ilkokul yıllarında resim öğretmeniyle yaptığı çalışmaları değerlendirdiklerini ve yarışmalara katıldıklarını anlattı.

Resim tutkusunun kendisini ifade etme yöntemi olarak ortaya çıktığını dile getiren Erdağ, lisede ahşap yakma sanatı üzerine dersler de aldığını kaydetti.

Erdağ, ailesi ve çevresindeki insanların motive etmesiyle daha da ilerleme düşüncesinin oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Üniversite tercih dönemi geldiğinde sanatla ilerlemek istiyordum ve Düzce Üniversitesi'nde heykel alanında eğitim görmeye başladım. Hocalarım da bana büyük destek verdi. Kimileri kendini şiirle, şarkıyla ifade eder. Resim benim için bir tutkuydu ama heykel sanatını kendimi en iyi ifade etme biçimi olarak gördüm. Düşüncülerimi, hislerimi bir araya getirip bu sanatla aktarıyorum. Heykel alanı benim için bambaşka boyutta. Sevdiğim, istediğim ve mutlu olduğum bir alan."

Erdağ, "Sınır-2" adlı eserinin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu sene resim, heykel, özgün baskı ve seramik kategorilerinde düzenlenen yarışmada heykel alanında 780 çalışma arasından başarı ödülü almaya hak kazanan 11 eser arasına girdiğini ifade etti.

Sultanbeyli Belediyesi sanat atölyelerinde dersler verdiğinden de bahseden Erdağ, "Gencinden yaşlısına birçok yaş grubundan öğrencilerim var. Burada ahşap sanatı, ebru, resim ve karikatür dersleri veriyorum. Sanatı sevenlerle belli bir yol kat etmek ve içimdeki bu aşkı onlara da aşılamak istiyorum" dedi.