Suriye'de savaş yüzünden ortaya çıkan zorunlu göç, eğitim olanakların yetersizliği ve maddi gücün zayıflığı, okul yaşındaki çocukları ailelerine katkıda bulunmak için erken yaşlarda çalışmaya zorluyor.

Suriye'nin İdlib bölgesinde, Esed rejimi bombardımanı yüzünden yüzbinlerce aile göç etmek zorunda kalıyor.

[Fotoğraf: AA]

Savaşın getirdiği göç, ekonomik istikrasızlık ve ailelerin geçimini sağlayanların hayatını kaybetmesi, çocukları okulları terk etmeye mecbur bırakıyor. Bu sebeple çocuklar, ailelerine maddi destek olmak amacıyla erken yaşlarda sağlıksız işlerle çalışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Esed rejimi ve Rusya'nın desteğiyle ele geçirdiği İdlib'in Sincar ilçesinin mağdur çocukları, çöplükte çalışarak ailelerine maddi katkıda bulunuyor.

"Öğrenmek istiyorum"

Sincar ilçesinden Muhammed Esmer, 6. sınıfta okuması gerektiğini ama ailesine yardım etmek için okulu terk ettiğini ve 2,5 yıldır çöplüklerde çalıştığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Esmer, "Bu işi hiç sevmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Oturduğumuz bölgede 4. sınıfa kadar okul var, 6. sınıfta olmam lazım. Diğer okullar ise yaşadığımız yerden uzak, oraya ulaşacak vasıta yok" dedi.

Çöplükte poşet, plastik, bakır ve alüminyum parçalarını topladığını anlatan Esmer, günlük 700 ila bin Suriye lirası kazandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bu işin sağlığa zararlı olduğunu vurgulayan Hilal, "Ellerimizde kalan iz ve yaraların tedavisini evde bir şekilde yapıyorum. Ne yapabilirim? Ailemin geçimi ve ekmek parası için çalışmam lazım" dedi.

Kaynak: AA