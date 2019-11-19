Yorgun akbaba kaçmak istedi, onlar peşinden ayrılmadı. Yer, Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyü yakınları.

Bölgeden geçen Hükümdar Polat ve arkadaşı yolda bir kuş gördü. Nesli tehdit altında olan kara akbaba, uçamayacak kadar yorgundu.

Akbaba, iki arkadaşın elinden kurtulmaya çalıştı, ancak başaramadı.

Kara akbaba, bir süre sonra tüm gücünü toplayarak kanatlandı ve gözden kayboldu.

Kaynak: TRT Haber