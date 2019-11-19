Yaşam
Nesli tehdit altında olan "kara akbaba"yı iki arkadaş yolda görüntüledi19 Kasım 2019 Salı 01:39 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 02:03
Nesli tehdit altında olan "kara akbaba", Erzincan'da yol kenarında görüldü. Yırtıcı kuşu fark eden iki arkadaş onu yolda yürürken görüntüledi.
Yorgun akbaba kaçmak istedi, onlar peşinden ayrılmadı. Yer, Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyü yakınları.
Bölgeden geçen Hükümdar Polat ve arkadaşı yolda bir kuş gördü. Nesli tehdit altında olan kara akbaba, uçamayacak kadar yorgundu.
Akbaba, iki arkadaşın elinden kurtulmaya çalıştı, ancak başaramadı.
Kara akbaba, bir süre sonra tüm gücünü toplayarak kanatlandı ve gözden kayboldu.
Kaynak: TRT Haber
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