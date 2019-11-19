Ankara'da hayvanlara müdahale için ilk yardım eğitimi verilecek19 Kasım 2019 Salı 10:44 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 11:03
Ankara Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların acil durumlarda yaralı ve hasta hayvanlara müdahale edebilmeleri için ilk yardım eğitimi verilecek.
Ankara'da hayvanseverlere ücretsiz olarak verilecek teorik ve uygulamalı eğitim, 23 Kasım Cumartesi günü 13.30-17.00 saatlerinde Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Silahlı yaralanmalardan trafik kazalarına, yanmalardan boğulmalara kadar çeşitli acil durumlarda hayvanlara nasıl müdahale edileceği konusunda üniversitelerden gelen uzman eğitmenlerimiz bu eğitimleri verecek" dedi.
Aslan, toplumsal bilinçlenmeyi artırmak istediklerini, bu kapsamda veterinerler, bilim insanları, üniversiteler ve hayvanseverlerle hareket etmek istediklerini söyledi.
Kaynak: AA