Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gönüllülerden oluşan grup, boyayıp resimlerle süsledikleri belediye kütüphanesini daha nezih görünüme kavuşturdu.

İlçede gümrük memurları, öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu 7 kişilik "Gönüllü Eller" grubu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullarda gördükleri eksikliklerin giderilmesi için çalışma yürütüyor.

Daha önce Esendere beldesindeki bir okulun ana sınıfını boyayıp yeni halı ve oyuncaklarla öğrencileri sevindiren gönüllüler, 2 ay önce de ilçe merkezideki kütüphanenin yenilenmesi için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Yüksekova Belediyesinden boya, bir iş adamından da ihtiyaç duyulan malzemeler konusunda destek alan gönüllüler, kütüphaneyi boyayarak, duvarlarını Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy resimleri ve çeşitli figürlerle süsledi.

Öğrencilere daha temiz ortamda ders çalışma olanağı sunan gönüllüler, kütüphaneyi yeni kitaplarla da donattı.

[Fotoğraf: AA]

"Amacımız öğrencilere yardımcı olmak"

Grup üyesi Ecem Gökçe Seyhan, Esendere Gümrük Müdürlüğüne geçen sene atandığını söyledi. Buraya geldikten sonra da çevresine yararlı işler yapmaya çalıştığından bahsetti.

Arkadaşlarıyla, çocukların daha güzel ortamlarda ders yapmalarını sağlamak için seferber olduklarını anlatan Seyhan, belediye bünyesinde faaliyet gösteren kütüphanede de yenileme ihtiyacı gördüklerini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Önce duvarları boyadıklarını ifade eden Seyhan, şöyle konuştu:

"Renkli ve daha motive edici bir ortam yaratmaya çalıştık. Ana sınıfı öğrencileri için renkli bir köşe yaptık, kitap ayarladık. Köylerdeki ana sınıfı öğrencilerini buraya getirip kitaplarla tanıştırmak, eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Kütüphaneyi öğrencilerin daha rahat koşullarda ders çalışabileceği bir ortama dönüştürdük. Bundan sonra okulları gezip kitap desteğinde bulunmak, eksiklerini gidermek için çalışmaya devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Öğretmen Çiğdem Saydam da arkadaşının sosyal medyadan yaptığı paylaşımları gördükten sonra projede gönüllü yer aldığını dile getirdi.

Kütüphanenin yenilenmesindeki sürecin tamamında yer aldığını belirten Saydam, "Kütüphanede İngilizce kitapların olmadığını gördüm. İngilizce kitaplar getirdim. Boş zamanlarımda buraya geliyorum. Öğrencilerin İngilizce dersiyle ilgili sorularını yanıtlamaya çalışıyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Gruptaki öğrencilerden Helin Baki ise, kütüphanenin temizliği, boya işlerinde gönüllü çalıştığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA