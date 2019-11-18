Ankara Altındağ Piri Reis İlkokulu velileri, "Okula Anne Dokunuşu" adını verdikleri etkinlikle öğretmenlere unutulmaz bir hediye verdi.

Okulların ara tatile girmesiyle kolları sıvayan kadınlar, öğretmenlerin okulda olmadığı anlarda sınıf kapılarını farklı ve canlı renklere boyadı.

Tüm renkleri öğretmenler odası kapısında birleştiren Altındağ Piri Reis İlkokulu velileri, "Her öğretmenimiz ayrı bir renk ama hepsi çocuklarımız için bir ve beraber. Onlar için ne yapsak az" dedi.

Seminer çalışmaları için okula gelen öğretmenlerin, yapılan bu sürpriz karşısında mutluluğu görülmeye değerdi.

Kaynak: TRT Haber