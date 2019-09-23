Kalp simgesini seçen kucaklaşıyor. Tokalaşmayı tercih eden, selamlaşmasını o şekilde yapıyor. Edirneli minikler, öğretmenlerine ilk ders öncesi bu şekilde "günaydın" diyor.

Edirne Hatice Erkurt Anaokulundaki uygulama, uyum haftası için düşünüldü. O kadar benimsendi ki her gün yapılmasına karar verildi.

"Aileler de bundan çok memnun"

Anaokulu Müdürü İlknur Çelik, çocukların bunu yaparak öğretmenleri ile sağlıklı bir iletişim kurduklarını söyledi.

"Sınıfa girdiklerinde öğretmenin korkulacak birisi olmadığını ve sınıfın çok güzel bir yer olduğunu öğrenmiş oluyorlar. Aileler de bundan çok memnun. Bazen çocuklar bunu evde de uygulamak istiyorlarmış."

4 farklı selamlaşma seçeneği var

250 öğrencisi olan okulda yeni eğitim öğretim yılı başından beri karşılama seremonisi uygulanıyor. Böylelikle okul korkusu mutluluğa dönüşüyor.

Miniklere, sabahları 4 farklı selamlaşma seçeneği sunuluyor. En çok tercih edileni ise kucaklaşma.

Duygu aktarımını hedefleyen selamlaşma kısa sürede başarıya ulaştı. Uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

Haber: Yavuz Demir

Kamera: Berk Söylemez