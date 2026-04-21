TRT Haber 21.04.2026 12:00

Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan saldırı sonrası ilk andan itibaren sahadaydı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yürüttükleri çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada "Bu bir günlük bir süreç değil, biz orada 6 aylık bir eylem planı oluşturduk." dedi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan saldırının ardından yaralar sarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın ilk anından itibaren sahada.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısı sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Her okula özel bir ekip, bir birim kurduklarını belirten Bakan Göktaş, "Sadece okul veya mahalle bazlı bir çalışma değil, çalışan meslek gruplarına dair psikososyal destek süreci, vaka yönetimi ve ardından normalleşme süreci ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bu bir günlük süreç değil, biz orada 6 aylık bir eylem planı oluşturduk." dedi.

Bakan Göktaş, kayıp yaşayan ailelerin yalnız bırakılmadığını ve süreçten etkilenen çocuklar için de psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Olayın vuku bulduğu ilk andan itibaren 102 personelle sahada olduklarını söyleyen Göktaş, "Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Bu görüşmeler neticesinde 12 haneden çocuklarımız için psikososyal destek talebi aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş ayrıca, bölgede bir "Psikososyal Destek Görüşme Ofisi" kurulması planlandığını ve 81 ile yönelik çok daha kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kahramanmaraş Mahinur Özdemir Göktaş
