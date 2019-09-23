Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi sakinleri 300 yıllık bir geleneği yaşatıyor.

Yaz boyu olgunlaşan incirleri ağaçlardan özenle toplayıp, bandırma denilen yöntemle kurutuyor. Atalarından öğrendikleri bu gelenek 250, 300 yıllık.

Kaynayan kazanların içine atılan bitkiler 1 saat demlenmeye bırakılıyor. İmece usulü yaptıkları bandırma için mahalleli günün ilk ışıklarında mesaiye başlıyor.

Deniz tuzu, defne, mersin, çitlembik yaprağı ve kekik ile aromalandırılıyor.

Bandırma işleminden geçen incirler samanların üzerinde son bir kez güneşle buluşuyor. Kışa hazır hale getirilen incirler hem aromalandırılmış hem de hoş bir kokuya kavuşmuş oluyor.

Haber: Ramazan Terkos