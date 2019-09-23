Vietnam'da Co Chat adında bir köy... Sakinlerinin çoğunun geçim kaynağı, ipek böcekçiliği. Birçok kişi, geleneksel yollarla üretim yapıyor.

Her bir işçi günde 30'ar kiloluk kozadan iplik çıkarıyor. Ancak iş oldukça zahmetli. İpeğin hızla dışarı çıkması için önce kozalar kaynatılıyor. Binlerce ipek kozası, ahşap çubuklarla nazikçe ayrıştırılıyor. Ardından lifler, kurumaları için güneşe seriliyor.

İpek kozalarından ürün elde etmek ise yüzde 90 havaya bağlı. Hava yağışlı ise ürünler ziyan olabiliyor.

İpek işçileri, kızgın kazanların başında saatler geçiriyor. Günlük kazançları ise sadece 10 dolar. En büyük şikayetleri sabit bir kazançlarının olmaması.

Kozalar iplik haline getirildikten sonra, Laos ve Tayland'a ihraç ediliyor.

Kaynak: TRT Haber