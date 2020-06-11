Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı'na sunulan ve kabul edilen "Hazar Gölü Mikroplastik Kirliliğinin Belirlenmesi" projesi kapsamında arazi çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Enstitü Müdürü Özkan Özbay, proje sonucunda su, sediment, balık numunelerinde toplam mikroplastik miktarı ve plastik türlerinin belirleneceğini açıkladı.

Çalışmanın gölün geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan Özbay, şunları söyledi:

"Mikroplastikler, canlılar tarafından besin zannedilerek yutulabilmeleri, atık su arıtma tesislerinde tamamıyla giderilememeleri, atmosferde ve su kaynaklarında kolayca taşınmaları ve doğada zor yok olmaları gibi özelliklerinden dolayı çevre ile sağlık açısından büyük tehlike arz etmektedir."