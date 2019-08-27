Kars'ın Küçük Çatma köyünde etkili olan ve zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gündüz 30-35 dereceye yükselmesiyle bazı vatandaşlar, köydeki ot ve arpa biçme gibi işleri havanın daha serin olduğu akşam ya da gece saatlerinde yapmayı tercih ediyor.

Sıcak havadan etkilenen büyükbaş hayvanlar da besiciler ve çobanlar tarafından Kars Çayı'na getirilerek serin sulara bırakılıyor.

Besicilerin, suya giren büyükbaş hayvanlarını yıkarken ve yüzerken eğlenmeleri renkli görüntüler oluşturuyor.

Besicilerden İbrahim Aydın, hava sıcaklığının artması nedeniyle hayvanların bunaldığını, hayvanları serinletmek için suda yıkadıklarını söyledi.

"Sıcak havada insanlar nasıl serinlemek istiyorsa danalar da serinlemek istiyor. Biz de günde 2-3 defa hayvanları suya getirip sudan geçiririz. Hayvanları suda tertemiz yıkayıp serinlettikten sonra bırakıyoruz. Bir sonraki gün yine sıcak olursa tekrar suya getirip serinletiyoruz. Sonuçta onlara ne kadar iyi bakarsan o kadar iyi olur."

Kaynak: AA