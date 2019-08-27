Kızılay, 150 yıllık köklü bir geçmişe sahip. Tarihi boyunca pek çok önemli olayda, pek çok felakette yardıma ilk koşan Kızılay oldu. Öyle ki bu yardım seferberliği Türkiye sınırlarını aşıp dünyanın değişik coğrafyalarına uzandı. Kızılay, şimdi bu tarihi birikimini web sitesi kanalıyla halkla paylaşıyor. Tarihe ışık tutan önemli olaylar, Kızılay arşivi sayesinde gün yüzüne çıkıyor.

Arşivdeki çarpıcı haberler

Arşivden çıkan önemli belgeler “Kızılay Tarih” isimli sitede paylaşıma açıldı. Belgeler, Türkiye tarihinin yanı sıra dünya tarihinin önemli olaylarına da ışık tutuyor. Ortaya çıkarılan arşivdeki belgelerin bir kısmı “Haber Arşivi” bölümünde paylaşılıyor. Tarihin tozlu sayfalarında unutulmaktan kurtulan o haberlerden bazıları şunlar:

Barışı taşıyan vapur: Kurtuluş

2. Dünya Savaşı sırasında Yunanistan’da açlık baş göstermeye başladı. Naziler, Yunanistan’ı işgal etmekle kalmadı, yiyecek stoklarına da el koydu. Açlık içinde kıvranan Yunan halkına yardım Türkiye’den gitti. Hazırlanan gıda ve ilaç paketleri “Kurtuluş” adını taşıyan vapurla Yunanistan’a taşındı. Pire Limanı’nda sevinç çığlıklarıyla karşılanan Kurtuluş, dört sefer gerçekleştirerek 8 bin ton insani yardım götürdü. Ancak beşinci seferini gerçekleştirdiği sırada şiddetli fırtınadan dolayı battı. Mürettebatı Marmara Adası’na sığınarak kurtuldu. Vapur, Marmara Adası’nın Saraylar Köyü civarında 25 ile 43 metre derinlikte bulunuyor.

30 Ağustos zaferinde Hilal-i Ahmer

Milli Mücadele döneminde Hilal-i Ahmer kesintisiz görev yaptı. Taarruzda yaralanan askerlerin tedavilerini üstlendi. Büyük zafer sonrası sıra, ülkenin yaralarının sarılmasına geldiğinde yine Hilal-i Ahmer iş başındaydı. Savaş mağduru halkın yardımına koşmak için büyük bir bağış kampanyası düzenledi. Toplanan yardımlar, ihtiyaç sahiplerine iletildi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda Kızılay

Türkiye’nin yakın tarihindeki en önemli olaylardan biri olan Kıbrıs Barış Harekatı sırasında da Kızılay’a büyük görev düştü. Kızılay, harekatın ilk gününde başlatılan ve ateşkesten sonra yoğunlaştırılan Kıbrıs halkına yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Harekat sonrasında halkın gıdadan sağlığa, giyecekten mutfak eşyasına kadar her türlü ihtiyacı için yardım elini uzattı. 1974’de yayımlanan bir raporda, Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle yapılan yardım ve çalışmaların toplam değeri 15 milyon lira olarak ifade edildi.

Hilal-i Ahmer Hastanesi’nde bir binbaşı

Trablusgarp Savaşı’nda yaralanan bir binbaşı Derne’deki Hilal-i Ahmer Hastanesi’nde tedavi gördü. O sıralar Derne’deki Şark Kolordusu Komutanı olarak görev yapan binbaşı, çarpışma sırasında gözünden yaralanmıştı. Tedavisinin ardından kaldığı yerden vatanı için savaşmaya geri döndü. İşte o binbaşı, yıllar sonra Hilal-i Ahmer’e Kızılay adını verecek olan Mustafa Kemal’di.

Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin ismi 1935’de Mustafa Kemal Atatürk tarafından “Türk Kızılay Cemiyeti” olarak değiştirildi.

Kaynak: www.kizilaytarih.org