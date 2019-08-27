Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Durmuş, yaklaşık 5 ay önce annesi ölen taya özenle bakıyor.

Tayın tüm ihtiyaçlarını karşılayan Durmuş, sütünü hazırlayıp biberonla içiriyor. Durmuş, beslenmesini titizlikle takip ettiği tayı süt dışında üzüm, kavun, karpuz, havuç, arpa ve yoncayla besliyor.

Mehmet Durmuş, tayın bakımıyla yakından ilgilendiğini söyledi. Durmuş, geleceğin yıldız adayını yetiştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"3 yıldır at yetiştiriciliği yapıyorum. Atımı doğum için Şanlıurfa'ya haraya götürdüm. Atım doğum felci geçirdi. Yapılan müdahalelere rağmen atım öldü. Oradakilere bir at getireyim, tayım sizin yanınızda büyüsün dedim. Götüreceğim at, tecili olmadığı için kabul etmediler. Ondan sonra tayı eve getirdim."

"At aşkı her şeyin önüne geçiyor"

Biberonla tayı beslemenin zor olduğuna dikkat çeken Durmuş, "Biberonla süt vermek çok zor oluyor. Kolay değil. Daha küçükken yem yemediği zaman gece yarıları kalkıp yine sütünü veriyorduk. Bebeğe bakmak ondan daha kolay. Bebek acıktığında ağlar acıktığını anlarız ama bu öyle değil. Mecburen her saat sütü veriyorduk" dedi.

Durmuş, taya evlattan daha fazla şefkat gösterdiklerini vurguladı.

"Süt haricinde arpa, üzüm, kavun, karpuz, havuç, salatalık, domates, yonca veriyorum. Masrafı çok oluyor ama at aşkı her şeyin önüne geçiyor."

Durmuş, tek hedefinin tayı büyüterek babası "Sakarbaşı" gibi şampiyon yapmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA