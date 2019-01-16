Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Van'ın Çaldıran ilçesinde mandalar, kısmen donan Kaz Gölü Çayı'nın zeminindeki taze otlarla besleniyor.

Hava sıcaklığının kış mevsiminde sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü ilçede yaşayan besiciler, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki çaya getirdikleri hayvanlarının suyun altındaki otlarla karınlarını doyurmasını sağlıyor.

Besiciler bu sayede hem kışın yemden tasarruf ediyor hem de mandaları taze otla besleyerek süt verimini artırıyor.

"Hayvanlar alıştıkları için çaya kendileri gidiyor"

Çaya mandalarını getiren Yaşar Beyaz, uzun yıllardır hayvanların kışın çay ve nehirlerde beslendiklerini söyledi.

Mandaları sabah 09.00 gibi ahırlardan çıkardıklarını anlatan Beyaz, "Hayvanlar alıştıkları için çaya kendileri gidiyor. Burada bazı yerlerde ince buz tabakası bulunuyor. Buradaki buzu kırarak çay tabanından yükselen taze otlarla besleniyorlar. Saat 16.00 gibi dönüyorlar. Nisana kadar bu şekilde devam ediyor" dedi.

Murat Nehri'nin buzlarını kırıyorlar

Muş'un Malazgirt ilçesinde besiciler Murat Nehri'ndeki buzları kırarak hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.

Besiciler bazı bölgelerde aşırı soğuk nedeniyle su şebekelerinin donması sonucu hayvanlarını ilçeye 2 kilometre mesafedeki Murat Nehri kıyısına götürüyor.

Burada kazma küreklerle kırılan buz kütlelerinin altından su içen hayvanlar, akşam saatlerinde yeniden ahırlara konuluyor.

Kaynak: AA