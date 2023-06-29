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Yaşam
TRT Haber 29.06.2023 11:05

Hatay'da "gazella gazella" türü ceylanların sayısı artıyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Dağ Ceylanı Üretim Merkezi, "gazella gazella" denilen dağ ceylanlarına ev sahipliği yapıyor. Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan ceylanlar sadece Türkiye ile İsrail'de bulunuyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde “gazella gazella” denilen dağ ceylanlarının sayısı günden güne artıyor.

Bölgedeki dağ ceylanı sayısını artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi, 13 bin hektarlık alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

Fotoğraf: TRT Haber[Fotoğraf: TRT Haber]


Dünyada sadece 3 bin adet kaldığı tahmin edilen bu tür, Türkiye dışında sadece İsrail’de görülüyor.

Yüzde 467 artış

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2019 yılında yaban hayatı geliştirme sahası olarak ilan edilen bölge, dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı tamamen koruma altına alındı.

Fotoğraf: TRT Haber[Fotoğraf: TRT Haber]


Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkhan Şefliği’nden Cihat Bozkuş, bölgedeki ceylan sayısının 2013’te 235 iken bugün 1331’e ulaştığını söyledi:

“Yüzde 467 oranında bir artış olup bu artışın nedeni düzenli olarak yürütülen koruma-kontrol sistemimiz ve bölge halkının ceylana verdiği değerdir.”

Fotoğraf: TRT Haber[Fotoğraf: TRT Haber]


İnsana yakınlık gösteriyorlar

Üretim Merkezi’nin 7/24 esasına göre çalıştığını söylüyor Cihat Bozkuş.

Sabahları ilk olarak hayvanların yem ve süt ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Bozkuş, “Yavru ceylanlar çoğunlukla biberonla besleniyor” diyor.

Fotoğraf: TRT Haber[Fotoğraf: TRT Haber]


Bu nedenlerden dolayı da üretim merkezi sınırları içerisinde olan 50 civarındaki ceylan, insanlara yakınlık gösteriyor.

Bölge ceylanları benimsedi

Üretim merkezi Suriye sınırının hemen yanında olduğundan dolayı bölgedeki güvenlik güçleri ceylanların korunmasında büyük yarar sağlıyor.

Fotoğraf: TRT Haber[Fotoğraf: TRT Haber]


Üretim merkezinde ya da bölgede annesi tarafından reddedilmiş yavru ceylanlar zaman zaman yöre halkının keçileri tarafından emziriliyor.

Fotoğraf: TRT Haber[Fotoğraf: TRT Haber]


“Onları vahşi bir hayvan değil de aileden biri olarak görüyoruz” diyen Cihat Bozkuş, üretim merkezinin ziyaretçilere açık olduğunu söyledi.

 

Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
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