78 yaşındaki Ahmet Vardar bitkileri çok seviyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan Vardar, 60 senedir bitkilerle uğraşıyor. Her bir çiçeğin ve fidanın bakımının nasıl yapılacağını iyi biliyor.

Her sabah seraya girdiğinde onlarla tek tek ilgileniyor, konuşuyor.

"Sabahları hepsi bana gülüyor" diyen Vardar, çiçekleri hasta olan vatandaşların kendisine getirdiğini söylüyor. O, bütün hastalanmış çiçekleri tedavi ediyor ve bunu da ücretsiz yapıyor.

Onun evi ve bahçesi çiçek hastanesi, kendisi de beyaz önlüğüyle onların doktoru gibi görünüyor.

Haber: Ferhat Özkaner