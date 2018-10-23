Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi Edirne'de açılıyor

Edirne Belediyesi vizyon projelerinden biri olan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ne Ankaralı profesörlerin katkılarıyla Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun içerikler hazırlandı.

Müzede, doğa ile teknolojinin uyumunu, teknolojinin doğadan nasıl esinlendiğini yaşayarak, deneyimleyerek öğrenecek olan çocuklar, bu öğrendiklerini dinozor, mamut, örümcek gibi dev hayvan replikalarıyla da destekleyecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, teknolojinin her gün geliştiğini, okulların artık tek başına öğrencilere yetmediğini belirterek okul dışı öğrenme ortamlarının eğitime destek açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Çocukların yaşayarak öğrenme tadına, hazzına, keyfine ve başarısına ulaşması hedefiyle yola çıktıklarından bahseden Gürkan, Türkiye'nin ve Balkanların en büyük İnteraktif Çocuk Müzesi projesini hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını anlattı.

"Ellerim işliyor zihnim çalışıyor mottosuyla hizmet verilecek"

Bu tür eğitim müzelerinin, çocukların bilgiyi arayışlarında meraklarını tetiklemeleri için çok önemli olduğunu vurgulayan Gürkan, şöyle konuştu:

"Kampüsümüzde, bugün tüm dünyanın haberdar olduğu ve uygulamaya çalıştığı Finlandiya modeli ve STEAM modelinden yola çıkarak 'ellerim işliyor zihnim çalışıyor' mottosuyla hizmet verilecek. Çocuklarımız drama liderleri tarafından çeşitli drama ve tiyatro teknikleriyle eğlenerek öğrenecek. Gerek okul derslerini gerekse sosyal yaşantılarını pekiştirerek geleceğe daha farkında ve bilinçli hazırlanacak.

Çocuklarımız, doğa ile teknolojinin uyumunu, teknolojinin doğadan nasıl esinlendiğini yaşayarak, deneyimleyerek öğrenecek. Çocuklarımız, helikopterin doğadaki hangi canlıdan esinlenerek üretildiğini keşfederek öğrenecek. Bu eğitim modeli ülkemize ilham verecek müzenin içinde bulunduğu kampüsümüzün, Edirne'ye değil Trakya ve Balkanlara da hizmet verecek şekilde bir çekim merkezi olacağına inanıyoruz."

Kampüs içerisinde, Dış Mekan Paleontoloji Sergisi, Dış Mekan Entomoloji Sergisi,Dış Mekan Bilim Sergisi ve Dış Mekan İnşaat Sergisi gibi alanların yer alacağını anlatan Gürkan, projede görev alacak kadronun, alanlarında uzman kişilerden özel olarak oluşturulduğunu söyledi.

İnteraktif Çocuk Müzesi, 29 Ekim Pazartesi günü açılacak.

Kaynak: AA