Atlı akrobat yaptığı cesur hareketlerle izleyenleri etkiliyor

Bir okulda memur olarak görev yapan Fatih Doğan, at sevgisi nedeniyle Sivas'taki bir at çiftliğinde çalıştı. Daha sonra, cirit müsabakalarında boy göstermeye ve akrobasi gösterileri yapmaya başladı.

Gösterilere ve müsabakalara ise Sipahi Sivas Ordugah Atlı Spor Kulübü bünyesindeki "Atlantis" adlı atıyla katılan Doğan, hemen hemen her gün atının bakımını yapıyor.

"Atlantis" ile iyi bir iletişim kurmayı başaran Doğan, verdiği komutlarla gösteri arkadaşını şaha kaldırabiliyor.

"Atlantis'in özel bir yeri var"

İnternetten izlediği akrobasi hareketlerini dört nala giden atı üzerinde uygulayan Doğan, amuda kalkıyor, gövdeden aşağı sarkıyor, sırt üstü yatıyor ve yaptığı hareketlerle görenlerin ilgisini çekiyor.

Atlı akrobat Fatih Doğan, atların konuşamadığını ancak bakışları ve kulak hareketleri ile sürekli bir şeyler ifade etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu durumun kendisini cezbettiğini ve gösterdiği sevgiye karşılık bulduğunu vurgulayan Doğan, Atlantis'in kendisinde özel bir yerinin olduğunu belirtti.

İlk zamanlar Atlantis'in hiç kimseyi üzerine bindirmediğini anlatan Doğan, yaklaşık 1 ay bunun için çaba sarf ettiğinden bahsetti.

Düştüğü dönemlerde de pes etmedi

Kahramanlık filmlerinde sürekli ata binen Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'a çocukluğundan beri hayran olduğunu anlatan Doğan, "Cüneyt Arkın da ata binmeyi öğrenmek için bir sirkte atlarla vakit geçirmiş, bu yüzden biraz kendimi ona benzetiyorum" dedi.

Aldığı akrobasi eğeri ile bu işe başladığını ve ilk zamanlar hem "Atlantis"in hem de kendisinin büyük zorluklar yaşadığını belirten Doğan, attan düştüğü dönemler de olduğunu ancak pes etmediğini söyledi.

"Gerçekten kas gücüne sahip olmanız lazım"

Hiç kimseden bir eğitim almadığını, internet üzerinden izlediği videolarla hareketleri yapmaya başladığını vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:

"Gösterilere çıkmaya başladık ve ilk gösteriler biraz heyecanlıydı. Yapamadığımız ve zorlandığımız hareketler oldu, sağ olsun arkadaşlarım destek oldu. Yurt dışında bu iş profesyonel olarak yapılıyor. Temel okulları ve üniversiteleri var. Ben tek olduğum için biraz yoruluyorum, ekip olsa daha güzel şeyler ortaya çıkıyor ve biz de mutlu oluyoruz. Bu işte önce cesaret olması gerekiyor. Cesaret olmazsa, kafanızda en ufak bir soru işaret varsa olmuyor. 'Yapabilir miyim?' dediğiniz anda yapamıyorsunuz. Cesaret ve güç olacak. Hareketler güç istiyor, gerçekten kas gücüne sahip olmanız lazım."

Doğan, hayalinin atlı akrobasi ekibi kurmak olduğunu, bu işi daha geniş kitlelere yaymayı amaçladığını da anlattı.

Kaynak: AA