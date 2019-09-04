Ordu'da sağlık çalışanları, bu yılki Halk Sağlığı Haftası'nda örnek bir etkinliğe imza attı. Doktor ve hemşirelerden oluşan sağlıkçılar, Ulubey İlçesi Sayacabaşı mevkiine 300 çam fidanı dikti.
Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, ormanları güçlendirmek zorunda olduğumuzu söyledi.
"Çevreyi korumak zorundayız. Buraya geldik, sağlık çalışanları olarak fidan dikme etkinliği ile haftamıza başlamış bulunuyoruz."
Sağlık çalışanları, fidan dikerek ormanların korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında oluşturulan fidanlığa "Sağlık Bir Nefes Ormanı" adı verildi.
Haber: Kenan Burhan