Önde çoban, arkada sürüsü. Islık, çığlık ve çan sesleri eşliğinde suya atlıyorlar.
"Yünüm böğet" koyun yıkama anlamına geliyor. Orta Asya'dan günümüze kadar ulaşan Türk geleneği, Burdurlu çobanlar yüzyıllardır yaşatıyor.
Hasanpaşa Köyü'nde her yıl bu zamanlarda küçükbaş hayvanlar, atadan kalma yöntemlerle yıkanarak temizleniyor.
Sürünün başını çeken koyunlara sürülen boya, ırmağı kırmızıya boyuyor. Aynı anda suya giren yüzlerce koyun renkli görüntüler oluşturuyor.
Tören havasında geçen etkinliği , köy halkı ve çevredeki illerden gelenler büyük bir keyifle izliyor.
Koyunlar kimi zaman suya girmek istemiyor. O anlarda iş, çobanların maharetini sergilemesine kalıyor. Asırlardır uygulanan yöntemle hayvanlar pislikten ve parazitlerden arındırılıyor.
Kaynak: TRT Haber