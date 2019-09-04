Ordu, Karadeniz Bölgesi'nde uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylalarının yanı sıra dere içerisindeki şelaleleriyle de turizmde adından söz ettiriyor.

İl genelindeki 100'ün üzerindeki irili ufaklı şelale, sıcaktan bunalan ve deniz turizmine alternatif arayan turistler tarafından tercih ediliyor.

Kentin doğal güzelliklerini barındıran ve turizmde önemli yere sahip Altınordu ilçesindeki Çiseli Şelalesi de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek için şelaleyi ziyaret edenlerin bazıları burada yüzüyor, bazıları da ayaklarını suya sokarak serinliyor.

"Ordu, şelale konusunda şanslı bir il"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, Ordu'nun dereleri ile şelaleleri ve doğal güzelliklerinin, kentin en önemli rotalarından olduğunu söyledi.

Kentte, Karadeniz'e açılan her vadi arasında dere ve ırmakların görüldüğünü anlatan Toparlak, bu dere ve ırmaklar üzerinde ise çok sayıda şelale olduğunu belirtti.

Toparlak, Karadeniz'de şelale konusunda en şanslı ilin Ordu olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Yeşilin içerisinde maviyi ve dereleri buluşturan 100'den fazla şelale ile potansiyeli yüksek. Dolayısıyla Ordu, adına türküler de yazılan derelerle birlikte şelaleler konusunda çok şanslı bir il. Bu şansı öteden beri tanıtmak istiyoruz ve tanıtıyoruz. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunmak istiyoruz. Görüldüğü üzere yerli ve yabancı turistlerin de şelaleler çok ilgisini çekiyor."

"Yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen bir merkez"

Turizmin artık tek çeşit olmaktan çıktığını ve doğayla buluşmanın da artık turizmde önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Toparlak, bu anlamda Ordu'nun dereleri, şelaleleri ve yeşillikleriyle çok şanslı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk 10 şelalesi arasında denebilecek bir şelalenin de Çiseli Şelalesi olduğunu belirten Toparlak, "Çiseli Şelalesi, hem ulaşım hem de görselliği noktasında ilimizin en önemli şelalelerinden biri. Yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen bir merkez haline geldi. Yaklaşık 9 metre derinliği, 6 metre yüksekliğiyle insanların içerisine girip serinlediği hatta şelale altında kalarak sağlıklı su masajıyla karşılaştığı bir alan" dedi.

Şelalelerin, turizm ekonomisine dönüştürülmesi noktasında ciddi çalışmalar yürüttüklerini anlatan Toparlak, tanıtım konusunda mesafe kat ettikleri şelalelere çevre düzenleme projesi hazırladıklarını belirtti.

Kaynak: AA