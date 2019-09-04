Amasya'da araba fiyatına satılan güvercinler her ay düzenlenen sergilerle sahiplerini buluyor. Samsun’dan, Çorum’dan ve Tokat’tan gelen birçok kişi, geç saatlere kadar devam eden açık artırmada istedikleri kuşu alabilmek için sabırla bekliyor.

Bazı güvercinlerin fiyatları ise oldukça etkileyi. Kostüm ve jumbo isimli güvercinlerin teki 15, çifti 30 bin liradan alıcı buluyor.

Amasya’da güvercin besleyen Hüseyin Koçak, "Bundan 6-7 ay önce bir arkadaşımız 15 bin liraya bir yavru aldı, şimdi onun yavrularının tanesini 7 bin liraya, 8 bin liraya, 10 bin liraya satıyor" dedi.

Sergiyi organize eden Asım Kurt, ise bu işe gönül verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"15-20 senedir hem ihale yapıyoruz, hem de Amasya’da her ayın ilk salısı sergimizi yapıyoruz. Türkiye genelinde jumbo dediğimiz kostüm kuşları Türkiye’nin her yerinde 15, 20, 30 milyar. Kimisi 40 milyar, 50 milyar da gören var. Ara sıra televizyonda da duyuyoruz araba parasına bir kuş diye, bu gerçektir. Ama bu kuşlar da kolay kolay da yetişmiyor emek çok."

Haber: İlhami Çetin