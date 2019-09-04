Gün boyu en yoğun plajları gözlemlediler. Yaşamla ölüm arasındaki kısacık anlarda hızla imdada yetiştiler.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi'nin cankurtarma ekipleri yaz boyunca mavi bayraklı plajlarda hizmet verdi.
Merkez, yaz sezonunun acil durum bilançosunu açıkladı. Çevre illerden de tatilci ağırlayan Karadeniz ve Marmara kıyısındaki sahillerde yaz boyunca bin 495 kişi boğulmaktan kurtarıldı.
200 kişilik cankurtaran ekibi, pür dikkat izlediği plajlarda kazazedelere jet ski ve botlarla ulaştı. Acil vakalar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaynak: TRT Haber