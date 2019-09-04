Bütün bir yazın tadını çıkardılar, çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdiler. Ancak okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Çocukların yeniden düzenli ve kurallı bir sürece girmesi gerekiyor. Tatilde çocukların uyku düzenleri bozuldu. Geç yatıp, geç kalkmaya alışan çocuklar var.

Çocuk Gelişim Uzmanı Emine Ergün, düzene şimdiden başlamak gerektiğini söylüyor.

"Yavaş yavaş uyku saatlerini geri almak gerekiyor. Çocuklar erken uyuduklarında erken kalkmış olacaklar. Uyanmazlarsa öperek onları kaldıralım ki biraz alışsınlar."

Okul başarısı için önemli bir nokta da düzenli beslenme. Yaz tatilinde bozulan yeme düzenine dikkat edilmeli. Çocukların hafif bir kahvaltıyla güne başlaması gerekiyor.

Uzmanlar, uyku ve beslenme düzeninin okul açıldıktan sonraya bırakılması durumunda, öğrencilerin uyum sürecinde sıkıntı yaşanabileceğine de dikkat çekiyor.

Haber: Cansu Doğan