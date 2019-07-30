Kendisi 25 yaşında, bebeği ise 10 aylıktı...

Asker eşi Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya, takvimler 31 Temmuz 2018'i gösterirken PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan olayın faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir ile eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen terörist Evin Sevim, mayıs ayında Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

"Acıları hiç dinmedi"

PKK'lı teröristlerin hain saldırısında kızını ve torununu kaybeden Suudiye Demir, Nurcan ile bebeği Bedirhan Mustafa'nın Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki mezarlarını sık sık ziyaret ediyor.

Torunu ve kızı için dua eden Demir, mezarların bakımını yapıp, çiçekleri de suluyor.

Suudiye Demir, aradan geçen bir yıla rağmen acılarının hiç azalmadığını anlatarak, "Geliyorum onların başucunda, ayakucunda oturuyorum, torunumu da kızımı da seviyorum. Acıları hiç dinmedi, senesi doldu. Dua ediyorum, dertleşiyorum yavrularımla" dedi.

Kızı Nurcan ve torunu Bedirhan'ın mezarlarının hiç boş kalmadığını söyleyen Demir, şehit bebek ve annesinin kabirlerinde her gün dua eden insanlarla karşılaştığını söyledi.

Kaynak: AA