Hafızlık eğitimini tamamlayan çocuk, güzel haberi gözyaşları içerisinde paylaştı

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Yusuf Sami Öztürk, geçen yıl Şubat ayında başladığı hafızlık eğitimini 2 Ocak'ta tamamlayarak hafız oldu. Bir yıldır gayretle ve azimle emek vererek hafız olmayı başaran Öztürk, mutluluğunu babası Mehmet Öztürk'ü telefonla arayarak "Baba sana iyi haberim var, Baba ben hafızlığı bitirdim" sözleriyle paylaştı.

Hafızlık eğitimime geçen yıl 19 Şubat'ta başladığını ve 2 Ocak'ta bitirdiğini söyleyen Öztürk, "Hocamın emekleri sayesinde öğrendim. Babamın ve annemin dualarıyla hafızlık eğitimini bitirdim. Babamı aradığımda hocam da beni kayda alıyordu. Babamı aradım hal hatır sorduktan sonra 'Baba ben hafızlığı bitirdim' dedim ve ağladım. Babam da Allah razı olsun dedi. Büyüyünce imam olmak istiyorum" dedi.

"Oğlum, baba ben hafız oldum deyince çok duygulandım"

Oğlunun hafızlığı eğitimini tamamlayarak hafız olduğunu öğrendiği anda hem duygulanan hem de mutlu olan baba Mehmet Öztürk, "Oğlumun hafızlık eğitimini bitirmesini bekliyordum ama bu kadar erken bitirmesini beklemiyordum. Haftaya olarak planlamıştım. Telefonda oğlum, 'Baba ben hafız oldum' deyince çok duygulandım. Hocasından Allah razı olsun. Aradığında hemen kendisini hissettim. Bitirdiği için çok mutlu oldum, oğlum haber verdiğinde hemen eve koştum, annesine müjdeyi verdim." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Öztürk, bütün ailelerin çocuklarına dinini, peygamberlerini, kitabını öğretmeleri gerektiğini belirterek, "Oğlumun büyünce imam olmasını istiyoruz, istediği yere kadarda okutacağım." dedi.