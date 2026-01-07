Karanlığa yenilmeyen bir öğretmen: Oğuz Karadağ

Oğuz Karadağ, görme yetisini çocuk yaşta kaybetmesine rağmen hayata hiçbir zaman yenilgiyi seçenek olarak görmedi.

Ailesinin ve yakın çevresinin güçlü desteğiyle eğitim hayatına tutunan Karadağ, “Bana başarısızlık gibi bir lüks sunulmadı” diye ekliyor.

İlkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrenim kademelerini dereceyle tamamlayan Karadağ, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden onur derecesiyle mezun oldu.

Eğitim yolculuğunu anlatırken, “Bu destek olmasaydı bugün burada olmam çok zor olurdu” diyor.

Rehber öğretmen, rol model

Karadağ, şu anda Pendik Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi’nde rehber öğretmen olarak görev yapıyor.

Öğrencileriyle kurduğu bağı “Onlar benim varoluş nedenim” sözleriyle açıklıyor.

Okulda hayata geçirilmesi planlanan Engelsiz Okul Projesi başta olmak üzere birçok sosyal ve eğitsel çalışmada aktif rol alıyor.

Oğuz Karadağ’a göre amaç sadece akademik başarı değil, topluma duyarlı ve üretken bireyler yetiştirmek.

Matematik için umut veren buluş

Görme engellilerin matematik ve geometriyi daha kolay öğrenebilmesi için özel bir tablo geliştirenKaradağ, bu çalışmayı yıllardır büyük bir sabırla sürdürüyor.

Dünyada benzeri olmayan bu aracın seri üretime geçmesi için destek aradığını belirten Karadağ, “Her görme engellinin elinde bu cihazın olmasını istiyorum” diyor.

Türkiye Görme Engelliler Derneği’nde de aktif görev alan Karadağ, toplu mücadelenin önemine dikkat çekiyor.

“Tek değiliz, birlikte hareket ettiğimizde karanlığı aşabiliriz” sözleriyle hem görme engellilere hem de topluma önemli bir mesaj veriyor.

“Vazgeçmediğimiz sürece aydınlık mümkün”

Görme Engelliler Haftası’nın önemine dikkat çeken Oğuz Karadağ, “Biz toplumda 365 gün varız ve üretiyoruz, bu özel günler sesimizi daha fazla duyurabilmemiz için önemli” dedi.

En büyük sorunlardan birinin kendilerini ifade edebilecekleri alanların yetersizliği olduğunu belirten Karadağ, erişilebilirliğin bir lütuf değil hak olduğunu vurguladı.

Karadağ, “Doğru destekle ve vazgeçmeden yürüdüğümüzde daha aydınlık bir gelecek mümkün” sözleriyle mesajını tamamladı.