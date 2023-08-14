Gurbetçiler yaşadıkları ülkelere "arabalı trenle" ile dönüyor

Araçlarını Edirne Garı'nda vagona yükleyip kompartımanlara geçen gurbetçiler, dönüş yolculuğunun keyfini çıkartıyor.

Edirne'den hareket eden "Optima Ekspres" Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya güzergahından yaklaşık 35 saatte son durağı Avusturya'nın Villach şehrine ulaşıyor.

"Her şey mükemmel, istediğini bulabiliyorsun"

Almanya'nın Münih kentine dönen Cengiz Güneş, tatilin güzel geçtiğini ancak dönüş yolculuğunun hüzünlü olduğunu söyledi.

Dönüş yolunda treni tercih ettiğini söyleyen Güneş, "Trenle yolculuk yapmak rahat ve konforlu. Trenin içerisinde açık restoran dahil her şey var. Her şey mükemmel, istediğini bulabiliyorsun. Yatarak yolculuk yapıyorsunuz" dedi.

Memleketi Kayseri'den Almanya'ya dönen Orhan Uğur da tatilde sılayırahim yaptığını ve tüm Türkiye'yi dolaştığını dile getirdi.

Türkiye'ye gelirken karayolunu tercih ettiğini anlatan Uğur, şöyle konuştu:

"Dönüşte de ilk kez treni denemek, trenle yolculuğu öğrenmek istedik. Türkiye'de çok gezdik dönüşte rahat yolculuk yapmak için treni tercih ettik. Tabi dönüş yolculuğu nasıl olursa olsun hüzünlü. 'Balık sudan çıkmayınca suyun kıymetini bilmezmiş' derler. Tabi memleket hasreti bizim içimizde yanan bir ateş. Ağacın dalları meyvesi orada olabilir ama kökümüz memlekette. Memleketin tozu toprağı da olsa insana hoş gelir. Vatanına milletine bağlı insanlarız. Köyümüze gelip oranın tozunu bile çekmek bizim için önemli bir duygu."

"Bu yolculuğun en güzel avantajı rahat ediyorsun"

Avusturya'nın Salzburg şehrine dönen Cevdet Teke, gelirken karayolunu kullandığını ancak dönüşte Bulgaristan ve Sırbistan sınır kapılarında oluşan yoğunlukta aracıyla beklememek için treni tercih ettiğini anlattı.

Almanya'ya dönen Hasan Sancaktar ise Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan sınır kapılarında oluşan araç yoğunluğunda beklememek için arabalı trenle yolculuk yaptığını söyledi.

Trenle yolculuğun avantajlı olduğunu anlatan Sancaktar, "Bu yolculuğun en güzel avantajı rahat ediyorsun. Oturuyorsun, kalkıyorsun, yatıyorsun, yemeğini yiyorsun, suyunu içiyorsun, rahatça ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsun. Herkese arabalı treni tavsiye ediyorum" diye konuştu.