Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bir kısmı, Türkiye'ye "arabalı tren" ile geliyor. Yaşadıkları ülkelerden araçlarını vagona yükleyip, Türkiye'ye kompartımanda rahat şekilde gelen gurbetçiler, yorulmadan yolculuğun keyfini çıkarıyor.

Avusturya'dan kalkan arabalı tren, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Kapıkule Tren Garı'na ulaşıyor.

Buradaki işlemlerin ardından Edirne kent merkezindeki Ayşekadın Garı'na gelen trenin kalkış ve varış noktası arası, yaklaşık 30 saat sürüyor.

Edirne'de vagondan aldıkları otomobilleriyle memleketlerine giden gurbetçiler, dönüşte de aynı yolu takip ediyor.

İki yetişkin, iki çocuk, bir otomobilin "Optima Ekspres" ile Avusturya-Türkiye arası yolculuğu, 693 euroya mal oluyor.

"Bayrağımızı, camimizi gördük, sevindik"

Avusturya'dan gelen Sait Sarıkaya, trenle yolculuğun çok rahat olduğunu söyledi.

Uzun süre araç kullanmak yerine dinlenerek memlekete ulaştıklarını belirten Sarıkaya, "Türkiye'ye 5 seferdir trenle geliyorum, çok rahat, riski yok. Bir vagona kendimiz biniyoruz, diğer vagona araçları koyuyoruz. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Türkiye'yi çok özlediklerini anlatan Sarıkaya, "Bayrağımızı, camimizi gördük, sevindik. Buradan Aksaray'a hareket edeceğim. Akrabalarımla hasret gidereceğiz" dedi.

Kaynak: AA