Gümüşhane'deki Taşköprü Yaylası'nda yer alan kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, define söylentisi üzerine bir kişi, kazı için başvuruda bulundu. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazı için izin verdi.

Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerin de eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. 5 metre derinliğe ulaşılan gölde iddiaya göre var olduğuna inanılan altın aranıyor.

Jandarma görevlileri, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor. Kazının ardından gölün su doldurularak yeniden eski haline getirilmesi için çalışma yapılacağı öğrenildi.

"Yaylanın güzelliği göldü, yok oldu"

Taşköprü Yaylası’nda yaşayanlar kazı çalışmalarını duyduklarını ancak ne arandığını bilmediklerini söyledi.

Nuriye Dervişoğlu, "Gölde ne arıyorsunuz diye sordum bana 'su arıyoruz' diyerek gülüp geçtiler. Kimseyi oraya yaklaştırmıyorlar. Geçen yıl orada biri boğuldu. Ben de onlara 'gölü kapatın' dedim. Ne olacak bilmiyorum" dedi.

Ömer Bilgin de "Maden mi arıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyoruz. O göl, yaylanın güzelliğiydi, yok oldu. Yazın birileri gelip orada kazı yapmak istemişti. İzin vermemiştik. Şimdi yayladan herkes inince gelip gölü kazdılar" diye konuştu.

Gümüşhaneli Tarihçi-Yazar Güngör Üçüncüoğlu, Taşköprü Yaylası'nda sürdürülen kazıda ne çıkıp çıkmayacağını bilemediklerini ancak alanın önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kaynak: DHA