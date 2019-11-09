Batı Karadeniz'in doğayla iç içe iki ili Bolu ve Düzce'de bulunan milli parklar ve yaylalar, sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırıyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan, Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller'de sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen tatilcileri bölgeye çekiyor.

Bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler, gece kamp kurarak eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor.

Batı Karadeniz'in incisi olarak adlandıran Akçakoca ilçesinde de sonbahar, denizin mavisiyle birleşerek seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Denize sıfır konumuyla tarihi misyonun izlerini taşıyan kalenin sınırları içinde bulunan ağaçlar, sonbaharla rengarenk görüntüsüyle göz kamaştırıyor.

Iğdır Acısu Vadisi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki yüksek kesimli bölgeler, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Aras Dağları'nın eteklerinde bulunan Acısu Vadisi'ndeki meyve ağaçları ile sazlıklar sarı, kahverengi ve kırmızının tonlarıyla güzel görüntüler oluşturuyor.

Özellikle meyve ağaçlarının büründüğü renkler göz kamaştırırken, vadideki görsellik kartpostalı andırıyor.

Domaniç Dağları

Osmanlı devletinin kurulduğu topraklar olan ve oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründü.

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, kayın, meşe ve çam ağaçlarının kardeşçe yaşadığı Domaniç Dağları havadan görüntülendi.

İç Ege'de yer alan ve yüzde 65’i ormanlarla kaplı Domaniç, sonbaharda da göz alıcı renkleriyle büyülüyor.

Malatya Tohma Kanyonu

Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle kartpostallık manzaraları aratmayan bir görsel şölen sunuyor.

Sarp kayalıklara sahip kanyon, ortasından geçen Tohma Çayı ve kanyondaki ağaçların sonbaharla oluşturduğu renk cümbüşü, kış mevsimi öncesi ziyaretçilerini eşsiz bir manzarayla karşılıyor.

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

Malatya'nın bu eşsiz turistik merkezi, doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbediyor. Kanyon, rengarenk görüntüsüyle kartpostalları aratmayan manzaralar oluşturuyor.

Kaynak: AA