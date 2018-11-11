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Guinness Dünya Rekorları Günü hafızalarda yer eden başarılarla kutlandı

Yapılması imkansız gibi görünen şeyleri başardılar ve adlarını Guinness Dünya Rekorları listesine yazdırdılar.

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Guinness Dünya Rekorları Günü 8 Kasım'da, hafızalara kazınan rekorlarla kutlandı.

ABD'nin Harlem Globetrotters Basketbol takımı oyuncusu Bull Bullard, en uzun mesafeden, potayı görmeden ve ters takla atarak basket atışı yaptı.

Bir başka rekor denemesi de ABD'li engelli sporcu Aaron Fotheringham'dan geldi. Daha önce 3 farklı kategoride ismini duyuran 27 yaşındaki sporcu, 21 metreden yüksek rampa platform üzerinde tekerlekli sandalyesi ile havalara uçtu.

Çinli Que Jianyu ise, baş aşağı durarak 15.84 saniyede çözdüğü rubik küp ile rekorlar kitabına adını yazdırdı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Guinness Dünya Rekorları Günü
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