Mavi dünyanın gizemini Van Gölü'nde keşfediyorlar

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra temiz, berrak ve mavi suyuyla ilgi çeken Van Gölü'nün, dalış turizminin merkezi haline gelmesi için çalışma başlatıldı.

Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakan Van Gölü, mavinin birçok tonunun barındırdığı suyuyla dalış tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

İpekyolu Belediyesince açılan dalış okuluna katılan 200 kişi, dünyanın en büyük "su altı peribacaları" olarak bilinen mikrobiyalitleri, yeni keşfedilen balık türünü, Rus batığı ve dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefali gibi su altı canlılarını yakından görme fırsatı bulabiliyor.

İlerleyen süreçte kentin turizm potansiyeline önemli katkı sağlaması beklenen dalış etkinliklerine şimdiden yurt içi ve yurt dışından talep gelmeye başladı.

"Gölün sırlarını dünyaya göstermek istiyoruz"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 50 farklı branşta kurslar açarak sosyal ve kültürel faaliyetlere katkı sağladıklarını söyledi.

Van Gölü'nün sırlarının keşfedilmesi için açtıkları dalış okuluna yoğun talep olduğunu anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Hem Van'dan hem de çevre illerden yoğun bir katılım var. Van turizm şehridir. Bizler de bu turizm şehrine katkı sağlamak istiyoruz. Kentimize gelen hem yerli hem de yabancı turistlerin birçok güzelliği görme imkanı var. Bizler de bu güzellikleri daha da artırmak istiyoruz. Van Gölü'nü turizmde en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu anlamda gölün sırlarını hem Van'a hem de dünyaya göstermek istiyoruz."

"Japonya ve Ermenistan'dan talep var"

Dalış eğitmeni Serkan Ök de uzun süredir Van Gölü'nde araştırmalar yaptıklarını ve bu kapsamda gölün derinliklerinde Rus batığı ve dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini görme fırsatı bulduklarını anlattı.

Dalış okulunda teorik bilginin ardından pratik bilgiler aktardıklarını belirten Ök, şunları söyledi:

"Van Gölü'nün altında Nevşehir'deki peribacalarını andıran mikrobiyalitler var. Bunu dalış turizmine kazandırmamız gerekiyor. Bizler de bu kapsamda dalış okulu açtık. İl dışından kısa sürede birçok kişi katıldı. Yurt dışından da Japonya ve Ermenistan'dan talep gelmeye başladı. Dalış turizminin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dalgıçlar gölün altındaki mikrobiyalitleri gördüğünde çok şaşırıyor. Artık Van Gölü'nde dalış turizmi başladı. Başta Ankara olmak üzere birçok ildeki dalış okullarından Van Gölü'ne gelmek istiyorlar."

Kaynak: AA