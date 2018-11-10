Mevlana Müzesi'nden etkilendi tezhip sanatçısı oldu

47 yaşındaki Zehra Sibel Akpınar, 20 yıl önce ziyaret ettiği Mevlana Müzesi'nde yazma eserlere duyduğu hayranlık ve yakınlarının da tavsiyesiyle tezhip sanatını öğrenebileceği hoca arayışına girdi.

Ankara'da İnci Ayan Birol'la tanışan Akpınar, ders alarak sanatın inceliklerini öğrendi. Daha sonra icazetini alan Akpınar, 15 yıldır Kırşehir'de tezhip dersi veriyor.

Zehra Sibel Akpınar, kişinin olgunlaşıp daha iyi bir insan haline gelmesi için güzel işlerle uğraşması gerektiğini, tezhip sanatının ise bu güzel işlerden birisi olduğunu söyledi.

"60 yaşında da talebelerim var"

Sürekli kendini geliştirdiğini ve tezhip sanatında onlarca kişi yetiştirdiğini belirten Akpınar, şunları konuştu:

"Ahi Evran Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde 8 yıl ders verdim. Kırşehir'de 15 yıldır tezhip dersi veriyorum. Ahi Külliyesi'nde belediyenin açtığı Gelenekli El Sanatlar Merkezi'nde ise 4 yıldır hizmet veriyorum. Merkezimiz halka açık. Burada 10 yaşında da 60 yaşında da talebelerim var."

Bu sanatın hayatında önemli yere sahip olduğundan bahseden Akpınar, "Allah hep güzeli istiyor. Kulunda da hep o cemali görmek istiyor. Tezhip de o güzele biraz hizmet edelim, kendimizi güzelleştirelim diye uğraştığımız bir sanat" dedi.

Tezhibin emek ve sabır isteyen meşakkatli bir sanat olduğuna dikkat çeken Akpınar, hattat tarafından kağıda yazılanların murakkaya gerildikten sonra boyandığını anlattı.

Boyama işleminde ise ceviz, narçiçeği, Amerikan sarmaşığı gibi bitkilerin yaprağından faydalanıldığını anlatan Akpınar, tezhip yaparken en önemli aşamanın hatta yakışacak orijinal desenin belirlenmesi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA