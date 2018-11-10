Tohma Kanyonu ziyaretçilerine sonbaharın güzelliğini yaşatıyor

Sarp kayalıklara sahip kanyon, ortasından geçen Tohma Çayı ve kanyondaki ağaçların sonbaharla oluşturduğu renk cümbüşü, kış mevsimi öncesi ziyaretçilerini eşsiz bir manzara sunuyor.

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

Sonbaharda, ziyaretçiler için eşsiz bir manzarada dinlenme imkanı bulurken, fotoğraf meraklıları için de vazgeçilmez yerlerden biri oluyor.

Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyon, ahşap köprüleri, mini doğal şelaleleri, su çarkları, yürüyüş alanları ve Tohma kıyısındaki çay bahçeleriyle ziyaretçilerine dinlenme imkanı sunuyor.

Kanyonda su sporlarının yanı sıra doğa ile baş başa kalmak isteyenler için vadi içerisinde belirlenen alanlarda kamp da yapılabiliyor.

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, ilçelerinin bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzelliklerle Malatya'nın önemli ilçeleri arasında yer aldığını söyledi.

Zengince, Tohma Kanyonu ve çayın ilçe merkezinde insanların kolayca erişebileceği bir mekan olduğunu anlatarak, "İlçe merkezinde böyle bir kanyona sahip olunması önemli. İnsanların gezdiğinde yürüyüş yapabileceği, fotoğraf çekebileceği bir kanyona sahip olan ender şehirlerden biriyiz. Bunun gibi ilçemizde gezilebilecek çok sayıda yer bulunuyor" dedi.

Hedef 1 milyon turist

İlçenin doğal güzelliklerinin görülmesi gerektiğinden bahseden Zengince, şöyle konuştu:

"İlçemiz doğu ile batının geçiş noktasında olduğu gibi aynı zamanda iklimlerin de geçiş noktasında yer alıyor. Baharda ve sonbaharda ilçemiz farklı bir görünüme bürünüyor. Özellikle sonbaharda ağaçlar, bitki yapısı bir renk cümbüşü oluşturuyor. Renk cümbüşü, sonbahar geçişi, hazan mevsiminin en güzel seyredilebileceği bir ilçeyiz. İlçemiz doğa, tarih ve inanç turizminden dolayı çok sayıda yerli ve yabancı turist çekiyor. Her yıl 700-750 bin turisti ilçemizde ağırlıyoruz. Hedefimiz bu rakamı 1 milyona ulaştırmak. Darende'nin bu manevi ikliminden, tarihi ve kültürel yapısından herkesin yararlanmasını istiyoruz."

"Herkes görmeli"

Ailesiyle Kayseri'den gezmeye gelen Özcan Polat ise Tohma Kanyonu'nu ilk kez gördüğünü belirtti.

Kanyona hayran kaydıklarını anlatan Polat, "Özellikle sonbaharda yaprakların dökülmesi, renklerin cümbüşü çok güzel. Ayrıca kanyonun yakınında bulunan Somuncu Baba Külliyesi'nin manevi huzuru, suyun sesi insanı rahatlatıyor. Herkesin ailecek gezebileceği çok güzel bir ortam. Herkes burayı görmeli" dedi.

Kaynak: AA