  • 11 KASIM 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 5.462
    EURO 6.193
  • BIST 92839.21
    ALTIN 212.321
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni bu yıl 4 milyon kişi ziyaret etti

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni bu yıl 4 milyon kişi ziyaret etti

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi teknolojik altyapısıyla içerisindeki hayvanlara 5 yıldızlı otel konforu sunuyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

Her yıl 4 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesinde su aygırı, yılan, aslan, timsah, deve, fil, maymun gibi hayvanların bakıldığı kafes ya da bölümlerin sıcaklıkları klima ve ısıtıcılarla belli dereceye çıkarılıyor. Sıcaklığın korunduğu odalarda, barınan hayvanların yiyecekleri ise yine kış menüsüne göre hazırlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Kelebek Bahçesi dünyada ilk olacak

Yeni projelerle hayvanat bahçesindeki ziyaretçi sayısının 4 milyonun üzerine çıktığını ifade eden Özsöyler şunları dedi:

"Havaların soğumasıyla birlikte, hayvanları yüksek enerji ve proteinli besinlerle beslemeye başladık. Özellikle kendilerine enerji verecek üzüm, incir, keçiboynuzu gibi besinlerle yemlerini destekliyoruz. Ayrıca ısı isteyen hayvanların kafeslerinde de yavaş yavaş ısıtma sistemlerini devreye sokmaya başladık. Özellikle; timsahlar, jaguarlar, leoparlar ve yılanların ısıtma sistemini çalıştırmış bulunuyoruz.

Çünkü bu hayvanlar akşamları 15 derecenin altındaki ısıda kalmaması gereken hayvanlar. Şu anda Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kış sezonunu başlatmış bulunuyoruz. 2017 yılında yaklaşık 3,5 milyon ziyaretçimiz oldu. Bu yıl ise 4 milyon kişiyi hedeflemiştik ve hedefimize ulaştık. Her yıl yeni projelerle vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Bu da insanların ilgi odağı haline geliyor.

Özellikle yeni barınakları, yeni hayvanları ve yeni peyzaj düzenlemelerimizi görmek için insanlar buraya geliyor. Şimdi de yeni bir Tropik Kelebek Bahçesi ve Şempanze Adası yapmış bulunuyoruz. Özellikle Kelebek Bahçemizi 1,5- 2 milyon kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu da bizi 2019 yılında 5 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefine çıkarıyor. Dünyada hiçbir hayvanat bahçesinin içerisinde tropik kelebek bahçesi bulunmamakta. İnsanlar 3 bin 500 farklı tropik bitkinin ve 120 bin kelebeğin içinde yürüyüş yapacaklar."

Kaynak: DHA

Etiketler: gaziantep hayvanat bahçesi, Gaziantep
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER