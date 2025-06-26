GSB Gençlik Yaz Kulübü Programı bu yıl da uygulanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı okulların kapanmasıyla tatile giren çocuk ve gençler için bu yıl da özel bir program hazırladı. 9-12 ve 13-15 yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için geçen yıl başlatılan GSB Gençlik Yaz Kulübü, bu yaz aylarında da uygulanacak.

GSB Gençlik Yaz Kulübü Programı ücretsiz olarak 81 ilde hayata geçirilecek. Gençler, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlik merkezlerinde açılacak kulüplerde hem eğlenecek hem öğrenecek hem de gönüllülük faaliyetlerine katılacak. GSB Gençlik Yaz Kulübü Programına özellikle çalışan ebeveynler gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edebilecek. Başvurular veli eşliğinde gençlik merkezlerinden yapılacak.

10 dönem halinde uygulanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, 30 Haziran-6 Eylül tarihlerinde 10 dönem halinde uygulanacak GSB Gençlik Yaz Kulübü, yaz tatilinde gençlerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini, kişisel yeteneklerini keşfetmelerini ve sosyal becerilerini geliştirmelerini hedefliyor.

Yaz tatili boyunca her biri altı gün sürecek 10 ayrı dönemde, 9-12 ve 13-15 yaş gruplarına yönelik planlanan faaliyetler, yaş grubuna uygun içeriklerle tasarlandı. Katılımcılar Türkiye genelindeki tüm gençlik merkezlerinde kulüp faaliyetlerine katılabilecek.

Yaz Kulübü programının içeriğinde; yüzme, voleybol, masa tenisi, oryantiring gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra zeka oyunlarıyla stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler bulunuyor. Değerler eğitimi atölyeleri aracılığıyla milli, manevi ve etik değerlere dair farkındalık kazandırılması; drama, sahne çalışmaları ve güzel konuşma uygulamalarıyla ise gençlerin ifade ve iletişim becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca huzurevi ziyareti, çevre temizliği, fidan dikimi gibi gönüllülük temelli etkinliklerle öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci pekiştirilirken; il gezileri ve halk oyunları uygulamalarıyla da kültürel çeşitliliğe yönelik farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

"Bizlere düşen görev, gençlerimizi en gelişmiş imkanlarla hayata hazırlamak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin iyi eğitim alarak donanımlı bireyler olarak yetişmesinin önemini vurgulayarak, "Bizlere düşen görev, gençlerimizi en gelişmiş imkanlarla hayata hazırlamak. Onların çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefliyoruz. En güncel bilgi ve donanımı kazandırarak geleceğe güçlü adımlarla ilerlemelerini sağlıyoruz. Çocuk ve gençlerimizi uzman eğitimcilerimizle birlikte hazırlıklarını tamamladığımız Gençlik Yaz Kulübüne davet ediyorum. 81 ildeki gençlik merkezlerimizde sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle dolu zengin programlar sunarak gençlerimizin unutamayacakları bir yaz dönemi geçirmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​