Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 27.04.2023 12:54

Görme kaybı yaşayan 5 aylık Hataylı bebek Eskişehir'de sağlığına kavuştu

Hatay'da prematüre dünyaya gelen ikiz bebeklerden biri, yaşadığı kısmi görme kaybından Eskişehir'de yapılan 3 ameliyatla kurtuldu.

Görme kaybı yaşayan 5 aylık Hataylı bebek Eskişehir'de sağlığına kavuştu
[Fotograf: AA]

Hatay'ın Samandağ ilçesi Fidanlı Mahallesi'nde Songül ve Barış Sağ çiftinin 28 Kasım 2022'de henüz 7 aylıkken prematüre doğan tek yumurta ikizleri Hüseyin Efe ve Hasan, gelişimlerini tamamlamaları için kuvöze alındı.

İkizi Hasan ile 4 Şubat'a kadar kuvözde kalan Hüseyin Efe, taburcu edildikten iki gün sonra ailesiyle yaşadıkları Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere yakalandı.

Sarsıntılar nedeniyle evlerinde ağır hasar oluşan ve ailesiyle 3 gün konteynerde yaşamını sürdüren Hüseyin Efe'nin annesi, diğer oğlu Hasan'ı da alarak Antalya'daki kız kardeşinin yanına gitti.

Görme kaybı yaşayan 5 aylık Hataylı bebek Eskişehir'de sağlığına kavuştu

Rahatsızlanan Hüseyin Efe'ye Antalya'da özel bir hastanede bronşit teşhisi konularak tedbir amaçlı kuvözde tedavisine başlandı.

Tedavi sürecinde Hüseyin Efe'ye, zamanından erken doğan bebeklerin gözlerindeki retina tabakasında, damarsız alanlarda ortaya çıkan ve sinir hasarına yol açarak görme kaybına neden olan "prematüre retinopatisi" tanısı konuldu.

İki gözünde oluşan rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kısmen yitirdiği tespit edilen bebek, ambulans uçakla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede 3 operasyonun ardından taburcu edilen 5 aylık Hüseyin Efe bebek, 21 günlük sürecin sonunda sağlığına kavuştu.

"O anda depremi unuttum"

Anne Songül Sağ, rahat nefes alamadıkları için Antalya'da hastaneye götürdükleri bebeklerinden Hüseyin Efe'ye prematüre retinopatisi teşhisi konulmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Hüseyin Efe'nin tamamen görmesine yüzde 5 ihtimal verildiğini belirten Sağ, doktorlar tarafından oğlunun hastalığının ilerlediğinin ve Türkiye genelindeki 3 hastaneden birinde acilen ameliyat edilmesi gerektiğinin söylendiğini söyledi.

Görme kaybı yaşayan 5 aylık Hataylı bebek Eskişehir'de sağlığına kavuştu

Oğlunun ambulans uçakla Eskişehir'e getirildiğini ifade eden Sağ, oğlunun ESOGÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmiye Erol ve ekibince ameliyata alındığını anlattı.

Ciddi bir ameliyat süreci yaşadıklarını vurgulayan Sağ, şöyle konuştu:

"Önce lazer ameliyatı, ardından da iki farklı operasyon yapılacağını öğrendik. O anda depremi unuttum. Lazer ameliyatı doktorun beklemediği kadar iyi geçti. Ardından birer hafta arayla iki gözünden de ameliyat oldu. Her seferinde mucize yaşanıyordu çünkü bir gözü 3'üncü, diğer gözü ise 5'inci evredeydi. Operasyonlarda yüksek başarı yakalandı. Artık tamamen iyileşti ve 3'üncü ayımıza giriyoruz. Bütün kontrolleri iyi gidiyor. Sağlığına kavuştu. Eşim işi dolayısıyla Hatay'a geri döndü. Yardım eden herkese çok teşekkür ediyoruz."

ETİKETLER
Eskişehir Hatay
Sıradaki Haber
Okullarda akran zorbalığına ailelerin tavrı mı yol açıyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:17
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
13:12
Seçmen sayısı en yüksek ilçe Çankaya oldu
12:59
NATO, Şi-Zelenskiy görüşmesinden memnun
12:50
Muğla'da öğretmen servisi devrildi: 10 yaralı
13:00
Güney Kore devlet başkanı Beyaz Saray'da şarkı söyledi
12:46
Depremlerin ardından sigortalı konut sayısı 800 bin arttı
İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da kalıcı konutlar yükseliyor
İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da kalıcı konutlar yükseliyor
FOTO FOKUS
Fransa paralel evrende de Afrika’nın “hasta adamı”
Fransa paralel evrende de Afrika’nın “hasta adamı”
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ