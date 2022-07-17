Tevfik Celep, çocukken geçirdiği bir kaza sebebiyle görme yetisini kaybetti.

Kendisine şifa olsun diye gönderilen cevizleri yemeyen Celep, Gümüşhane'nin Boğazyayla köyündeki evinin bahçesine dikti.

O tarihten bu yana binlerce fidan diken 83 yaşındaki Tevfik Celep'in fidanlarla olan hikayesi böyle başladı.

"Bir tek ağaca aşık oldum"

Köpeği Fındık ile birlikte yaşayan Celep, hiç evlenmedi. Dünyada bir tek ağaca aşık olduğunu söyleyen Celep, şöyle devam etti:

"Gençlere de gelecek insanlara da ağaç diksinler derim. Peygamberimiz ne demiş; elinde bir fidan var ise, yarın kıyamet kopsa onu toprağa dikin."

Fidanlarının bakımını hiç ihmal etmeyen Celep, onları seviyor, topraklarını çapalıyor ve sularını veriyor.

5 bini aşkın fidan üretti

Tevfik amca sadece boğazyayla köyünde değil, Gümüşhane'nin farklı ilçelerindeki çok sayıda köyde de fidanlar dikti. O fidanlar yıllar yılı büyüdü, ağaç oldu ve meyve verdi.

Tevfik Celep bugüne kadar başta ceviz, çam olmak üzere 5 bini aşkın fidan üretti.

Kimini dikti, kimini hediye etti.

Yaşlılık ve hastalıklar belini bükse de o, fidan üretmeye devam ediyor.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Fatih Ayaz, Uğur Bulut

Kurgu: Hasan Natır