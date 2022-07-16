Adana'da hurda ve kağıt toplayıcılığı dahil her türlü işi yapan Zeytun ailesinin 9 çocuğundan biri olan Göncü Musa Zeytun'un hayali ise bambaşkaydı. O okuyup, mühendis olmayı istiyordu.

Zeytun yaşadığı maddi imkansızlıklara rağmen zekası, azim ve kararlılığı sayesinde mekatronik mühendisi oldu.

Şimdi 29 yaşında olan Zeytun, çok geçmeden başarılı projelere de imza attı. İşitme engellilerin iletişimi için geliştirdiği yazılım da onlardan biri.

''Ne iş yaparsam yapayım en iyi şekilde yapmam gerekiyordu''

Çalışkanlığı ve gayreti sayesinde başardığını vurgulayan Zeytun, ''Çevremdeki ortam değişti, insanlar değişti. Dün başka bir şey söyleyen hocalarım bile bugün yanımdaydı. Her ne iş yaparsam yapayım en iyi şekilde yapmam gerekiyordu ve bunu çalışkanlığımla gayretimle var etmeye çalıştım'' dedi.

İşitme engelliler için proje geliştirdi

Zeytun geliştirdiği projeyi şu ifadelerle anlatıyor:

"Dostekst projesi 3 adımdan oluşuyor. 1.0, 2.0 ve 3.0. 1.0 adımında işitme engelliler yazıları ve sesleri o uygulama işaret diline çeviriyor. 2.0'da ise o sağır kişi ben iyiyim sen nasılsın dediğinde sizin telefonunuza yazı veya ses geliyor. 3.0'da ise metaverse''

Projesini geliştirmek için girişimcilerden destek bekleyen mühendis, aynı zamanda mücadelesi ile de gençlere örnek olmak istiyor.

Bu amaçla, köy köy gezerek çocuklara kendi alanı ile ilgili bilgi veriyor.

Haber: Fatma Er

Kamera: Çağlar Öztürk

Şimdi 29 yaşında olan Musa, çok geçmeden başarılı projelere de imza attı. İşitme engellilerin iletişimi için geliştirdiği yazılım da onlardan biri.

Şimdi 29 yaşında olan Musa, çok geçmeden başarılı projelere de imza attı. İşitme engellilerin iletişimi için geliştirdiği yazılım da onlardan biri.