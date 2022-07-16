Gümüşhane'nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alıyor. 17'nci yüzyılda Rumlar tarafından kurulduğu biliniyor. Santa Harabeleri kendine özgü mimarisi ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

7 mahalleden oluşan Santa, birbirini kuş bakışı görebilen 3 ayrı yamaç üzerine kurulu. Her bir mahallesinde dönemin özelliklerini yansıtan tek ve iki katlı taş binalar ile çok sayıda kilise ve çeşme bulunuyor.

"Gökyüzüne yakın saklı kent"

1923 yılı verilerine göre bölgede 5 bine yakın kişi yaşadı. O dönemdeki bin 123 haneden sadece 157'si günümüze kadar ayakta kalabildi ve yine çok sayıda kilise, okul ve çeşmeden birkaçı bugüne ulaşabildi.

Santa Harabeleri, "Gökyüzüne yakın saklı kent" olarak da adlandırılıyor. Bölge, arkeolojik ve doğal sit alanı olmasının yanında kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmişti.