“Egzotik hayvan” tanımı vahşi ve nadir hayvanlar için kullanılıyor.

Özellikle Afrika ülkelerinden farklı sektörlerde kullanılmak üzere kaçak yollarla dünyanın dört bir yanına dağıtılan egzotik hayvanlar, milyarlarca dolarlık pazar oluşturuyor.

“Kınalı” egzotik hayvan kaçakçılığı neticesinde yolu Türkiye’ye düşmüş dişi bir şempanze.

Evcil hayvan dükkanlarında satılmak üzere ülkemize getirilen Kınalı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin yaptığı bir baskının ardından kurtarılarak Darıca’da bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.

Belirli aralıklarla iki yavru doğuran Kınalı, travmatik geçmişi nedeniyle kendi bebeklerine bakmayı reddetti.

Gölge ve Jane adı verilen bebeklerin kaderleri veteriner hekim Hilal Akbaş ile tanışmalarının ardından değişti.

Onlarla birlikte şempanze olmayı öğrendim

Annesiz kalan Gölge ve Jane’e annelik yapan bakıcıları Hilal Akbaş onların kendisine değil kendisinin onlara ayak uydurduğunu söylüyor.

Bir şempanzenin nasıl davrandığını, nelerden hoşlandığını, yavrularına nasıl baktığını araştırdığını belirten Akbaş, bebek şempanzelerin annelerini taklit ederek onlarla uyum sağlamaya çalışıyor.

“Bizim burda esas amacımız onları tekrar sosyal aile yapılarına kavuşturabilmek”.

Şimdi iki buçuk yaşına giren Jane, kardeşi Gölge’ye nazaran daha karakterli olsa da topluluk içerisinde iki kardeş birbirlerine her daim destek veriyor.

Egzotik hayvanlar evcil hayvan olarak görülemez

Hilal Akbaş da her hayvansever gibi egzotik hayvanların evcil hayvan olmadığını söylüyor.

“Gölge ve Jane’in anne ve babasından ayrı olarak bizim himayemizde büyüyor olması onun annesinin evcil hayvan olarak satılmasıyla başlayan bir hikayenin sonucu”.

En büyük isteklerinin hayvanların doğada yaşaması olduğunu söyleyen Akbaş, nesli tükenmekte olan türlerin koruma programlarına iştirak ettiklerini, üremelerinin kontrol altında tutulmak istenmesi nedeniyle de kendilerini misafir ettiklerini belirtiyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

