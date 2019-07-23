Kağıt havlular ve mendiller, tek kullanımlık kağıt bardaklar ya da çocukların elinden düşürmediği oyuncaklar...

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan bu ürünler geri dönüştürülemiyor. Üstelik geri dönüştürülebilen ürünlerle birlikte atıldıklarında doğaya büyük zarar veriyorlar.

Katı Atık Entegre Tesisi Yöneticisi Ali Rıza Önder, "Bazı ürünler var ki bunları geri dönüştürmek mümkün değil. Geri dönüşse bile bunun bir geri dönüşüm ekonomisi olması gerekiyor. Mesela oyuncakları, diş fırçalarını, plastik bazı ürünleri geri dönüştürmek mümkün değil" dedi.

Organik atık ayrıştırılamıyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan entegre çöp ayrıştırma merkezinde de çöpler belli işlemlerden geçirilerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

Ancak içlerindeki bazı ürünler geri dönüştürülemediği gibi ağır zararlar veriyor.

Organik ürünlerin de geri dönüşümü mümkün değil. Bitkisel ve hayvansal atıkların doğaya büyük zararı var.

Ali Rıza Önder, "Şu anda doğaya en büyük zararı veren organik çöpler. Biz bunun enerjisini alıyoruz ve buradan da komposto ürün elde ediliyor. Diğer ürünlerden de ayrı ayrı piller, yağları ayrı koyduğumuzda bunların bir geri dönüşüm ekonomisi olanlar var" diye konuştu.

Geri dönüşümü olmayan ürünler, yakılıyor ya da düzenli depolanıyor.

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Tahsin Özkan