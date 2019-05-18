Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyuncağı topacın ustalarından Ekrem Demirbaş, yurdun dört bir yanında kültürel etkinliklere katılarak bu kültürü yaşatmaya çalışıyor.

Osmaniye'deki atölyesinde ahşaba el işçiliği ile şekil veren Demirbaş, Bursa'da katıldığı etkinlikte topacın yapım aşamalarını ziyaretçilere tanıttı.

Ahşap malzemeyi tornasında şekillendiren 57 yaşındaki Ekrem Usta, bunu boyayıp iple bütünleştirerek oyuncağa dönüştürdü.

Nostalji türünde topaç

Ekrem Demirbaş, 40 yıldır topaç yaptığını anlatarak, "Bir arkadaşımın tavsiyesiyle 18 yaşında kendi dükkanımı açarak topaç işine girdim. Yaptığımız işler çok tutulunca ben de değişik topaç türlerini yapmaya başladım. Şu anda 'normal', 'nostalji' ve 'beyblade' türünde topaç yapıyorum" dedi.

Eski oyuncaklara ilginin azaldığını vurgulayan Demirbaş, ürettiği topaçları internetten, fuarlarda ve atölyesinde aldığı siparişlere göre Türkiye'nin her tarafına gönderdiğini söyledi.

Kültürel etkinliklere de katıldığını söyleyen Demirbaş, "Tarihimizi yaşatmak için birçok yere gidiyoruz. Bazı vatandaşlar bunları hediyelik, süs eşyası ve hatıra niyetine alıyorlar. Çocukların mutluluğu için uğraşıyoruz. Topaçlar döndükçe onlar mutlu oluyor, biz de seviniyoruz. Bu işin bazı zorlukları olmasına rağmen çocukların sevinci bizdeki yorgunluğu alıyor" diye konuştu.

Kaynak: AA