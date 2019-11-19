Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan emekli deniz astsubay Turgut Bozkurt, gazilik madalyasına 45 yıl sonra kavuştu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Kıbrıs gazisi Turgut Bozkurt, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 45 yıl önce 20 Temmuz'da gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda "TCG Kocatepe Gemisi"nde görev yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Türk pilotlarının yanlışlıkla vurduğu gemiden denize indirdikleri bot sayesinde kurtulan askerler arasında yer alan Turgut Bozkurt, o dönemde tuttuğu günlükleri ve şehit olan silah arkadaşlarının fotoğraflarını özenle muhafaza ediyor.

Bozkurt şu günlerde, 45 yıl sonra KKTC tarafından verilen gazilik madalyasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için harekattan 25 yıl sonra Muharip Gaziler Derneğince "Anı Madalyası" bastırıldığını hatırlatan Bozkurt, şunları söyledi:

"Bizim için anlamı büyük olan madalyamızı aldık. Kıbrıs Barış Harekatı bizim için bir onurdu ve bu onuru göğsümüzde taşımak istiyorduk. 2013'te Kıbrıs Meclisi tarafından 'Milli Mücadele Madalyası' verileceğini duyunca umutlarımız yeşerdi ama bir türlü madalya gelmek bilmedi. Bu içimizde yaraydı. 45 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyamızı taktık. Madalyayı alınca çok gururlandım. Ölmeden madalyayı göğsüme takmak çok güzel bir duygu. Şeref ve gururla taşıyacağımız bir madalyamız oldu."

Kaynak: AA