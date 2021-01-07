Gaziantep'in en eski yerleşim yerlerinden olan Bey Mahallesi'nde 5 ailenin yaşadığı Özışık Çıkmaz Sokağı ilgi görüyor. Sokağı ziyaret eden turistler, girişte ve tabelanın altında fotoğraf çekiyor. Bazılarıysa sokağı adımlarıyla sayıyor. Sokak 23 adımda bitiyor.

Tarihi mahalledeki Atatürk Evi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Hasan Süzer Etnografya Müzesi ve Ali İhsan Göğüs Müzesi'nin yanı sıra çok sayıda tematik restoran, kafe ve butik otel bulunuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Mahallede bulunan ve Türkiye'nin en kısa sokaklarından olan Özışık Çıkmaz Sokağı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Sokağa arabayla girilemiyor

31 yıldır aynı sokakta yaşayan Ahmet İnce, yaşadığı mahalleye araba ile giremediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu mahalle Gaziantep'in en eski mahallelerinden birisi. En dar ve en kısa sokaklardan biri. Bey Mahallesi'nde neredeyse 25 çıkmaz sokak var ancak en kısa sokak burası. 23 adımda bitiyor. Burada yaşamanın avantajları da var dezavantajları da. Araçla giremiyoruz. Araçla girmeye çalıştığımız zaman sıkıntı oluyor. Otantik bir yer. Herkesin gezip görmek istediği yerlerden birinde yaşamak ayrıcalık. Burada yaşamaktan mutluyum."

[Fotoğraf: DHA]

Sokağı gezenlerden Fazilet Duygu Danabaş, ''Bu mahalleye sürekli fotoğraf çekmek için geliyorum. Sürekli gezdiğim bir yer. Gerçekten kısa. Burada bu şekilde çıkmaz sokakların sayısı fazla. Ama en kısa ve dar olanı sanırım bu sokak'' dedi.