Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökova susamı özel laboratuvarda donduruluyor
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da yetiştirilen Gökova susamı, özel laboratuvarda dondurularak gelecek nesillere aktarılıyor.
"Yerel Tohum Ulusal Güç" sloganıyla kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, ata tohumlarının toplanmasında kullanılıyor. Tohumlar, özel laboratuvarda donduruluyor.
Muğla simidi, tahin ve helva yapımında kullanılan Gökova susamının korunması için çaba gösteriliyor.
Gökova susamının gelecek nesillere aktarılması için kitapçık da hazırlandı. Kitapçıkta, özellikleri ve saklama teknikleri anlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
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