"Yerel Tohum Ulusal Güç" sloganıyla kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, ata tohumlarının toplanmasında kullanılıyor. Tohumlar, özel laboratuvarda donduruluyor.

Muğla simidi, tahin ve helva yapımında kullanılan Gökova susamının korunması için çaba gösteriliyor.

Gökova susamının gelecek nesillere aktarılması için kitapçık da hazırlandı. Kitapçıkta, özellikleri ve saklama teknikleri anlatıldı.

[Fotoğraf: AA]