Dünya, 2020 yılını koronavirüsle mücadele ile geçirdi, birçok sektör salgından etkilendi. Ancak kesme çiçek ve süs bitkileri sektörü bu süreçten yara almadan çıktı.

Kesme çiçek ve süs bitkileri, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 83 ülkeye ihraç ediliyor.

Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, "2019'da 107 milyon dolarlık bir ihracat yapmıştık. 2020'de 107 milyonu yakaladık" dedi.

Kesme çiçek sektöründeki açığı Türkiye kapattı

Türkiye, koronavirüsle mücadelede başarılı adımlar attı. Avrupa ise bu süreci iyi yönetemedi.

İtalya ve İspanya'daki kesme çiçek üreticileri pazarın talebini karşılayamadı, bu açığı Türkiye kapattı.

Çiçek ihracatının 2021 yılında daha da artırılması hedefleniyor.

Haber: Onur Altan